Heather Parisi contro Pippo Baudo: "Boccuccia mia statti zitta"

Come rinverdire vecchie ruggini. E' di qualche giorno fa un'intervista in cui Pippo Baudo torna a parlare della rivalità che, intorno agli anni Ottanta, avrebbe visto contrapposte Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Il conduttore televisivo si è addossato in qualche modo la colpa, affermando che Heather non avrebbe gradito l'affiancamento di Lorella. Ed oggi la ballerina americana dice (e non dice) la sua con un post su Twitter.

Heather Parisi contro Pippo Baudo

"Quando secondo Pippo ero "un po' grassottella"... Ah, boccuccia mia statti zitta.... Che se inizio...", ha scritto sibillina Heather, lasciando intendere una sottintesa polemica. Taciuta. A corredo del messaggio c'è una foto risalente a tanti anni fa, in cui lei, ancora ragazzina, appare al fianco di Baudo.

Di seguito, invece, le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da Pippo al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni': "Heather l’ho creata io. Alla fine degli Anni 70 era in vacanza in Calabria dove vivevano i suoi parenti. Le feci un provino. Era un po’ grassottella ma bravissima. Lei non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella: “Ma io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballerinetta” disse. Non ho potuto farci niente…".