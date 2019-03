Heather Parisi colpisce ancora (Lorella Cuccarini): velenosa frecciatina in diretta tv

Maternità, fecondazione assistita, ma non solo. C’era da aspettarselo, visto il genere tendente alla caciara dello show ‘Live – Non è la d’Urso’, che Heather Parisi, ospite della sberluccicante conduttrice, una parolina sulla ‘nemica-(manco più tanto) amatissima’ Lorella Cuccarini la spendesse nel corso del tempo che l’ha vista protagonista.

Tra le due, ormai è arcinoto, tutto scorre fuorché buon sangue, e questo sin dai tempi di Baudo-memoria. La trasmissione che disgraziatamente le ha messe di nuovo insieme in prima serata su Rai Uno nel 2016 non ha fatto altro che rimescolare vecchi rancori che adesso, a intervalli regolari, si manifestano sotto forma di tweet pungenti come spilli.

Heather Parisi: "Io parlare di politica? Mai”

La ballerina americana aveva seccamente detto la sua sulle affermazioni “sovraniste” della collega attraverso i social, scatenando le reazioni della Cuccarini e pure il polverone polemico degli utenti che si erano schierati a favore o contro quelle dichiarazioni.

Sull’ultima gaffe pronunciata dalla ballerina ospite a ‘Otto e mezzo’ su La7, Heather Parisi pure si era espressa con un post al vetriolo che evidentemente non è bastato e ieri è stato completato dalle dichiarazioni in diretta tv.

"Io parlare di politica? Mai. Io sono ironica. Sono una persona ribelle”, ha detto la ballerina a proposito delle ultime questioni su cui la collega si era pronunciata: “Detesto il populismo e amo visceralmente la diversità. Non ho paura di non piacere e non ho paura di essere impopolare. E sono impopolare perché dico la verità. Penso che ognuno debba parlare di quello che sa. Non possiamo trasmettere messaggi sbagliati. Io come personaggio pubblico, desidero parlare di quello che so io, non di quello che non so. E poi in America si vota ogni 4 anni!".

E Lorella Cuccarini che farà? Incasserà o sarà pronta alla replica?