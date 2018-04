Mica tanto 'Amici', Heather Parisi e il nuovo sfottò social: "Non sa cantare"

Ormai è chiaro: Heather Parisi sarà la giudice più discussa di questa edizione di "Amici". Schietta e severa, la ex ballerina è sempre pronta a dire la sua, senza tirarsi indietro di fronte a discussioni con colleghi e studenti. E senza risparmiare frecciatine destinate a chi ritiene opportuno. L'ultimo caso? Una stoccata arrivata dal suo profilo social ed indirizzata al cantante della scuola, ed idolo delle ragazzine, Biondo.

Nella clip postata alcune ore fa, Heather è insieme alla figlia Elizabeth. Ed è proprio la piccolina a lanciare sferzata: "Mamma, ma perchè hai detto a Biondo che mi piaceva, quando invece non mi piaceva? - chiede la piccola, facendo riferimento ad un episodio avvenuto durante la prima puntata del talent show di Canale 5 - Lui non sa cantare. Veramente, non sa cantare! Non sto scherzando". La madre, accanto a lei, se la ride. Un siparietto che, siamo certi, non passerà inosservato agli occhi del diretto interessato e degli addetti ai lavori della scuola.