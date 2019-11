Heather Parisi, nuova frecciata a Lorella Cuccarini? "L'indifferenza è un atto di carità"

Heather Parisi continua a punzecchiare la sua "nemica amatissima" Lorella Cuccarini? Ospite a Verissimo qualche tempo fa, la ballerina americana era tornata a parlare del suo (non) rapporto con la più amata dagli italiani: "Perché dobbiamo parlare di 'santa subito'? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma 'Nemica Amatissima' non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stata una cosa stranissima (…) È stata un’esperienza che poteva essere davvero un'altra cosa".

"Non la considero, non la vedo, non è niente lei per me", aveva detto Heather Parisi a Silvia Toffanin. E quando quest'ultima le aveva fatto notare che "non provare niente" fosse brutto da dire, la ballerina aveva replicato: "Perché devo provare qualcosa per questa persona? Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita".

Heather Parisi, Lorella Cuccarini e l'indifferenza

Pur senza nominarla, Heather Parisi oggi ha ripreso il discorso, specificando ancora meglio il pensiero: "Non è vero che l'indifferenza è un sentimento negativo. L'indifferenza non è altro che tollerare i comportamenti e i pensieri di chi ha gusti diversi dai nostri. E, la tolleranza cos'è? Non è altro che carità. Ecco, l'indifferenza è un atto di carità".

A quando la prossima frecciata?