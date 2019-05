Heather Parisi e Lorella Cuccarini eterne rivali, 'colpa' di Pippo Baudo

E' passato tanto tempo dagli anni ottanta, ma le rivalità di allora non sono finite. A colpi di social Heather Parisi e Lorella Cuccarini continuano a scontrarsi. E sembra che in mezzo a questa vecchia storia ci sia stato lo zampino di Pippo Baudo, il quale, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato come è nato il contrasto tra le due ballerine.

Pippo Baudo scatenò l'inimicizia tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Pare che il noto conduttore un giorno decise di far ballare la Parisi insieme alla Cuccarini, che fino a quel momento era stata una semplice ballerina di supporto nel corpo di ballo. Un affronto che in qualche modo la showgirl americana non ha mai digerito fino in fondo. Da allora infatti le due si sono mal sopportate, nonostante entrambe per una vita hanno sostenuto che era tutta un'invenzione dei giornali.Finalmente ora ammettono la reciproca avversità.

Insomma, le due smentiscono il detto che: "con il tempo tutto passa". Non è così per Heather Parisi, che fu scoperta proprio da Baudo alla fine degli anni settanta ("era grassottella, ma bravissima"), si è legata al dito questa antica vicenda e non gli hai mai perdonato di averla fatta lavorare al fianco di Lorella. Tutto scorre, ma non per le due ballerine.