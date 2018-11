“Ignazio Moser beccato con una bionda senza Cecilia”: la secca smentita sui social

Ignazio Moser non ha lasciato che le foto che lo ritraevano con “misteriosa bionda” circolate in queste ore potessero lasciar pensare a un presunto tradimento ai danni di Cecilia Rodriguez, la donna che da un anno è felicemente al suo fianco.

Con una storia apparsa poco fa su Instagram il ciclista ha respinto ogni accusa, rivolgendosi pesantemente a coloro che hanno alimentato il gossip che lo riguarda e taggando anche il nome della donna ritratta con lui nella foto, ovvero la sua agente Cristina Lodi.

“Non sapevo che fossi diventata ‘la misteriosa ragazza bionda’. Che poverini, se non sapete cosa scrivere fate un articolo sulle vostre psicopatologie e sulla vostra incompetenza come giornalisti di gossip”, ha scritto Moser.

Sentita dal sito Gossipetv, la sua manager, in effetti, ha confermato di essere lei nelle foto insieme a Ignazio, spiegando di trovarsi con lui a un evento a Roma insieme ad altre persone, tra cui Aldo Montano e la moglie.

Cristina Lodi, inoltre, ha anche dichiarato che non c’è alcuna data fissata per le nozze, almeno non nell’immediato futuro, smentendo la recente notizia di un loro possibile matrimonio in Puglia.

