Romina Power furiosa per l'intervista alla sorella: la replica è durissima

Un tranello. Romina Power definisce così l'intervista della sorella Taryn pubblicata dal settimanale "Di Più". Intervista in cui la donna si lascia andare a dichiarazioni piuttosto velenose nei confronti di Al Bano Carrisi, di Loredana Lecciso e della stessa Romina.

Al Bano dovrebbe essere più uomo, Loredana avrebbe dovuto essere più furba, e Romina non è mai stata molto sensibile. Questo il sunto delle dichiarazioni di Taryn diffuse lo scorso venerdì durante una puntata di 'Pomeriggio 5'. Immediata e senza appello la replica di Romina su Instagram: “Ho parlato con mia sorella - scrive in un post, in risposta alle domande dei follower - Le hanno fatto un’intervista a tranello. Parlando del suo ritorno al cinema e qualche domanda su di me. Poi hanno stravolto ciò che lei ha detto e niente sul suo lavoro. Cercano di mettere zizzania in famiglia e di screditarci".

E come se non bastasse, Romina posta sui social un'immagine in cui scrive "Di Più" corredato dall'emoticon di escrementi.

Quindi il congedo: "Sono contenta che grazie ai social la verità la potete sapere da me e che non ho bisogno di parlare con la stampa. Alla fine ci guadagnano solo loro quindi vi prego di non leggere più questi giornalacci".