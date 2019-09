Irene Cioni vuota il sacco: “Con Ludovica Frasca fingevamo di essere amiche”

Correvano gli anni 2013 – 2017 quando sul famigerato bancone di ‘Striscia la notizia’ si susseguivano gli stacchetti delle veline Irene Cioni e Ludovica Frasca, una bionda e una mora, come da tradizione per il tg satirico di Canale 5, tra le quali, tuttavia, non c’era affatto la bella amicizia che lo spettatore poteva pensare. A rivelare l’inedito retroscena è stata Irene che, in un’intervista concessa al settimanale Di Più in occasione della sua prima gravidanza, ha parlato del rapporto con la ex collega con cui – dice – “non siamo mai state amiche”.

L’ex velina Irene Cioni parla del rapporto con la collega di ‘Striscia’ Ludovica Frasca

“Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche”, ha ammesso Irene Cioni al giornalista di Di Più a proposito del raporto con la collega Ludovica Frasca: “Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare”. Nessun motivo particolare alla base del mancato rapporto: “Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era un finzione”, ha aggiunto la ex velina: “Avevamo pensato che sarebbe stato brutto far sapere che non andavamo d’accordo. Abbiamo sempre lavorato bene insieme, il clima lavorativo era buono. Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza e, va detto, non è che me lo aspettassi”.

La vita di Irene Cioni dopo Striscia la notizia

A Di Più Irene Cioni ha raccontato che dopo l’addio a Striscia la notizia ha avuto più di qualche difficoltà per restare nel mondo dello spettacolo. Oggi continua a lavorare come modella e web influencer, ma la sua principale attività è quella di insegnante di yoga. A 26 anni, Irene è in attesa della prima figlia, frutto dell’amore con il compagno Giacomo, imprenditore nel campo della nautica.