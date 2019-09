L'ex velina Irene Cioni: "Ora posso dirlo, io e Ludovica Frasca eravamo amiche per finta"

“Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare”. A parlare è Irene Cioni, ex velina di Striscia la notizia, che per la prima volta racconta il rapporto tutt'altro che roseo avuto con Ludovica Frasca, la collega con cui ha condiviso il bancone per quattro anni fino al 2017.

Il rapporto tra Irene Cioni e Ludovica Frasca

Irene parla per la prima senza filtri. "Non so nemmeno spiegare il perché, ma era così", aggiunge. Ma allora perché fingere complicità nelle interviste? "Raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione. Avevamo pensato che sarebbe stato brutto far sapere che non andavamo d’accordo".

La situazione tesa dietro le quinte non ha pesato sul fronte professionale. "Abbiamo sempre lavorato bene insieme, il clima lavorativo era buono. Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza e, va detto, non è che me lo aspettassi", conclude.

Al termine dell'esperienza a Striscia, le due anno preso strade diverse. Quanto ad Irene, è diventata una insegnante di yoga a Milano, è incinta del suo primo figlio, che nascerà tra poche settimane ed ha un compagno, Giacomo, che fa l’imprenditore nel settore nautico. Ludovica, invece, ha scelto la strada della conduzione: ha debuttato al timone di 'Street food battle' al fianco di Simone Rugiati.