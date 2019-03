Isola, Belen contro Corona: “Che schifo”. La dura replica dell’ex re dei paparazzi

L'intervento di Fabrizio Corona sul presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli avvenuto con un videomessaggio nel corso dell'Isola dei Famosi è stato il momento più dicusso della puntata. Puntata che veniva seguita anche da Belen Rodriguez, ex fidanzata dell'imprenditore, la quale ha voluto commentare con una storia Instagram le sue dichiarazioni, causa del crollo emotivo del naufrago.

"Dico solo... che schifo. Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, com'è che il rispetto non ha più valore?", ha scritto l'argentina in calce alle immagini che mostravano Fogli in lacrime dopo le notizie diffuse da Corona, accompagnato dall'hashtag #chevergogna.

Corona contro Belen: "Il significato e il senso della vita lasciali perdere"

La risposta di Corona alle parole pubblicate da Belen non è tardata ad arrivare. Il curatore del magazine 'The King' che per primo ha lanciato lo scoop sul presunto tradimento di Karin Trenitini ai danni del marito Riccardo Fogli, ha voluto inviare alla showgirl una dura replica volta a difendere il suo gesto e a mettere in discussione la persona di Belen, "che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive".

"Il tuo Giudizio Universale è la riprova che la Famiglia del Mulino Bianco che tanto ostenti non è per te", si legge nella storia di Corona a lei indirizzata: "Io almento ci metto sempre la faccia nel bene e nel male (....) Non fingo di essere, anzi non mostro di essere quelloo che non sono". Infine, il post scriptum: "Il significato e il senso della vita lasciali perdere, non stiamo parlando di reality show".