Bianca Atzei massacrata dall'ex amica famosa: "Sei una m***a"

Tutti contro Bianca Atzei, e non solo sull'Isola dei Famosi. Durante la puntata di martedì sera la cantante è stata bersagliata dalle critiche dei suoi compagni, in Palapa e in studio, che l'accusano di essere falsa e bugiarda.

Accuse pesanti che hanno fatto piombare Bianca in una valle di lacrime, ma senza impietosire il pubblico sui social, anzi. Tante le frecciatine maligne sul web e a scagliarsi contro di lei anche una sua famosa amica, o meglio ex amica, considerando le parole che le ha riservato.

Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, si è lasciata andare a commenti decisamente velenosi nelle sue stories su Instagram mentre seguiva la diretta: "Questa non doveva fare la cantante, doveva fare l'attrice. Premio Oscar, anzi neanche perché è un'ora che piange e non si vedono neanche le lacrime, ma vai a casa". E poi ancora: "E' proprio curioso vedere questo programma quando conosci una persona e ti rendi conto di quanto a casa arrivino delle persone in un modo completamente diverso da quello che sono. E' incredibile".

L'affondo finale è letale: "Tu sei una me*da, è ufficiale. Non avevo dubbi".