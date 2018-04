Isola, volano stracci tra Bianca e Jonathan

Sono brutte giornate per Bianca Atzei sull'Isola dei Famosi. La cantante, attaccata da ogni parte, ora sembra aver perso anche l'appoggio di Jonathan. L'esperto di moda, infatti, non ha gradito la nomination di martedì e ha avuto un acceso confronto con la naufraga.

Inutili le spiegazioni di Bianca, Jonathan è esploso: "Hai fatto un gesto non bello. Entrare in confessionale e avere il coraggio di nominare me, che è un mese che viviamo in simbiosi. Nella vita si fanno delle scelte e le scelte hanno delle conseguenze. Se fai delle scelte devi farle con le palle, hai 31 anni affronta le cose da matura. Per me è un tradimento".