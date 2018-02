Isola, Cecilia svergogna Filippo: contro di lui un'accusa durissima

Tra Cecilia e Filippo non c’è sintonia. Si era capito da qualche tempo, si è avvertito chiaro dopo le nomination della puntata di lunedì e adesso che la naufraga ha parlato apertamente in un confessionale, non c’è più alcun dubbio.

La Capriotti non solo ha preso le distanze dal compagno, ma ha anche riferito al gruppo ciò che lui avrebbe detto riguardo a Francesca Cipriani.

“Riferendosi a Francesca che inizialmente non faceva nulla, Filippo ha detto: ‘Le persone come Francesca bisognerebbe sopprimerle, quelle che non fanno niente’” ha affermato Cecilia che giura di non scherzare più e di non voler più avere nulla a che fare con Nardi, definito “instabile e cattivo”.