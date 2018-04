La confessione shock di Craig: "Ho paura di Franco"

Craig è tornato negli studi di Canale 5 durante la trasmissione di Domenica Live, dopo un periodo di assenza di alcune settimane. Craig avrebbe voluto che l’intervista le venisse fatta in lingua inglese, così da non creare fraintendimenti ma Barbara D’urso, padrona di casa, lo ha tranquillizzato dicendo che le domande sarebbero state molto semplici.

“Ho paura di Franco”

Craig, appena rientrato dall’Isola dei famosi è stato “vittima” di un fraintendimento proprio nell’ambito del canna-gate ma soprattutto del corna-gate: la sua versione dei fatti, poi ritrattata, avrebbe fatto riferimento a un “tradimento” presunto avvenuto sull’Isola tra due persone rispettivamente impegnate. Craig ha avuto anche dei dissidi molto forti con Franco Terlizzi e in trasmissione ha confessato: “Non sono venuto in queste settimane anche perché ho paura di Franco”. Il diverbio tra i due sarebbe nato in Honduras, appunto, quando Terlizzi avrebbe detto la parola “schifo” riferendosi all’omosessualità. Questo avrebbe spaventato Craig che non avrebbe avuto neanche il coraggio di augurare al suo compagno un buon anniversario.