Isola, ‘processo’ in diretta a Marco Ferri. Che litiga con Alessia: “Sei una capa maligna’

Tutti contro Marco Ferri. All’Isola dei Famosi il modello ha vissuto una settimana in solitudine rispetto agli altri naufraghi, mostrandosi a tratti insofferente e finendo per rifilargli un piccolo dispetto: il furto di un cocco appartenente al gruppo. Il misfatto è stato discusso nel corso dell’ultima puntata, dove le dinamiche hanno confermato ancora una volta come Ferri – attualmente in nomination - tra tutti, sia vicino unicamente a Jonathan Kashanian.

Ad accendere il dibattito nel corso della diretta è stata Alessia Marcuzzi, che ha rimarcato come Marco, sentendosi solo, sia caduto nell’errore di appropriarsi di un cocco, nascondendolo poi nel bosco. Ad accorgersi di quanto avvenuto è stata Bianca Atzei, che ha prima informato Jonathan e poi recriminato il fatto al “coinquilino” durante una discussione con altri naufraghi.

Ferri contro Alessia Mancini: "E' la capa maligna"

“Non rinnego lo sbaglio che ho commesso, ma ho fatto anche passi per recuperare – ha spiegato in diretta Ferri alla Marcuzzi - E’ stato gesto non nobile, ma volevo precisare che il giorno dopo ho portato al gruppo otto cocchi in segno di pace”. Poi l’attacco a Bianca: “Io ho compiuto un errore e ho chiesto scusa, ma se Bianca era in buona fede avrebbe potuto parlarmi prima e chiarire, anziché parlarne di fronte a tutti. E invece è intromessa in una discussione che stavo avendo con Alessia, dimostrando ancora una volta di essere l’assistente della ‘capa maligna’”. Secca la replica della Mancini, che ha accusato Ferri di non perdere occasione per attaccarla.