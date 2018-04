"Mica l'ho chiamato fro**o", spunta il video che inguaia Alessia Mancini

Prosegue la polemica tra Jonathan Kashanian ed Alessia Mancini. Dopo le accuse della scorsa settimana, quando l'ex gieffino ha rinfacciato alla collega di aver usato parole pesanti contro alcuni naufraghi, durante la semifinale dell'Isola dei Famosi si torna sulla lite tra i due, svelando ulteriori chiarimenti.

Ad alimentare la polemica un video mostrato per la prima volta dalla produzione in cui Alessia si lascia andare ad una frase piuttosto infelice nei confronti di Marco Ferri. "Ho detto a Marco che era magro, mica che sembra froc**", si sente nella clip. Le immagini scatenano inevitabilmente il putiferio in studio.

Amaurys accusa Jonathan

Amaurys interviene in difesa della Mancini, accusando Kashanian di tirare fuori dal cappello dichiarazioni fatte mesi prima per mettere in cattiva luce gli altri e per fare il proprio gioco. Secca la replica dell'ex inviato di 'Verissimo': "Non faccio sgambetti a nessuno, non l'ho mai fatto per primo ma l'ho sempre subito. La settimana scorsa era la quarta volta che venivo attaccato e ho risposto. Sento ora per la prima volta le parole di Amaurys contro di me, perché non me l'ha detto in faccia? Quando è stato male l'ho seguito come una mamma".

Alessia contro Jonathan: "Mi ha detto di chiedere all'operatore di cancellare una frase"

Di fronte al video, Alessia rinfaccia a sua volta a Kashanian di averla invitata a giocare sporco: "Mi hai detto vai dall'operatore e chiedi di cancellare quello che hai detto", attacca, per poi precisare di non aver mai pensato di ascoltare il suo consiglio.

Marco Ferri: "Alessia protagonista di altri momenti infelici"

Dallo studio, sulla questione, interviene poi lo stesso Marco: "Non è stato unico momento infelice di Alessia - rincara - Quando io sono tornata dalla Isla Bonita, dove ero stato insieme a Jonathan, lei, indignata per il fatto che l'avevo nominata, ha detto 'spero che abbiano consumato', quindi qualcosa contro chi è omosessuale ce l'ha". La Mancini replica: "Sì sì, sono omofoba... - dice negando - Jonathan mi ha raccontato la situazione sulla Isla con Marco come fosse una luna di miele".

Rosa Perrotta ad Alessia: "Sei ipocrita"

Interviene poi Rosa Perrotta, che accusa a sua volta Alessia di falsità. L'ex tronista racconta che la Mancini dopo mesi di litigi le avrebbe proposto un' 'alleanza' in vista della finale: "Sei un'ipocrita vestita da ciò che non sei".