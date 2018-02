Caos Isola, Alessia Marcuzzi perde la pazienza e sbotta sui social

"Lavoro in tv da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma". Così Alessia Marcuzzi risponde su Instagram a quanti criticano la sua intervista a Eva Henger a proposito del "Canna-gate", andata in onda nel corso dell'utima puntata dell'Isola dei Famosi. Secondo i detrattori, Alessia non si sarebbe mostrata abbastanza imparziale nel confronto mettendo in dubbio la sua versione dei fatti.

All'ennesimo appunto, la presentatrice romana è sbottata: "Lavoro in tv da 25 anni - si legge in un commento riportato dal sito 'Bitchyf' - Non mi dovete insegnare come si conduce un programma. Accetto il fatto che io non vi piaccia, ma io sono così anche nella vita… dico tutto quello che penso senza problemi. Se non vi garba, non guardatemi".