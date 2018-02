Isola, Alessia Marcuzzi senza freni: l'affondo a Eva Henger

Siamo abituati a vederla imparziale e mai sopra le righe, ma stavolta Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza. Di fronte al caos scoppiato a seguito del "canna-gate" all'Isola dei Famosi, la conduttrice ha sfogato tutta la sua insofferenza verso l'atteggiamento mostrato da Eva Henger. Lo ha fatto sui social, dove ha risposto a commenti, critiche e curiosità dei follower.

Gli antefatti sono noti: durante la seconda puntata dell'Isola, la Henger ha accusato il concorrente Francesco Monte di aver introdotto droghe leggere in trasmissione. L'accusa è arrivata in diretta, gelando l'intero staff del reality. Il fatto sarebbe avvenuto alcuni giorni prima l'approdo dei naufraghi sull'isola, e precisamente nella casa dove alloggiavano precedentemente.

"Ah, la visibilità... Quanto incattivisce le persone"

Il comportamento di Eva non è piaciuto ad Alessia, che da subito le ha chiesto perché fare questa rivelazione solo dopo essere stata nominata dal collega e non prima. Oggi, poi, al ritorno della Henger in Italia, ha chiarito il suo disappunto sulla questione.

"Non mi è piaciuto il suo modo di fare - si legge - Dovevo fingere? Mai. Sono fedele a me stessa e faccio questo lavoro con onestà da 25 anni. Non so fingere, il suo modo di fare non mi è piaciuto. Se io avessi avuto fastidio rispetto a qualcosa, lo avrei detto dal primo giorno alla produzione e non sarei nemmeno salita su quel pulmino di cui parla lei. Adesso è troppo facile parlare e sparlare di tutti. Ah, la visibilità…quanto può incattivire le persone!

E ancora: "Non ne parlerò più, neanche in puntata. Non faccio il gioco di queste persone e mai lo farò"

Mara Venier: "Tutto torna"

Le sue parole e il post pubblicato poco dopo hanno incassato la solidarietà di Mara Venier, opinionista dell'Isola. "Tutto torna" ha scritto sui social, scatenando un’altra risposta della Marcuzzi: “Cosa non si fa per un po’ di visibilità. Non ho parole”.