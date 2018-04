Isola, Capriotti al veleno: “Per Alessia un’attenzione in più"

A pochi giorni dalla finale della più chiacchierata edizione de L’Isola dei famosi non si arrestano le polemiche. È ancora Cecilia Capriotti, ex naufraga in Honduras a puntare il dito sulla collega di avventura ancora in gara: Alessia Mancini.

"Per lei un'attenzione in più"

“All’Isola dei famosi hanno un’attenzione in più per Alessia Mancini” ha commentato Cecilia Capriotti nel salotto di Casa Signorini. La show girl, che non ha mai fatto mistero di non nutrire particolari simpatie per la moglie di Flavio Montrucchio, è tornata a “punzecchiare” l’ex compagna di viaggio.

Capriotti al veleno

Parole non proprio “dolcissime” quelle dell’ex naufraga, spesso ospite negli studi televisivi e finita anche al centro del caso ribattezzato “corna-gate”. Per Cecilia Capriotti non ci sono dubbi: “Alessia Mancini e Bianca Atzei parlano male di tutti, ma appena arrivano le telecamere cambiano argomento. Jonathan non è un bugiardo. Lui merita la finale, Alessia no”. Insomma, in attesa che questa ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi chiuda il sipario giungendo alla finale, gli ultimi colpi di coda di chi il pubblico ha voluto fuori dal reality.