Isola dei famosi, Capriotti parla di Mancini: “E’ una rompiscatole”

L’isola dei famosi continua a regalare “piccoli screzi” tra naufraghi. Questa volta protagonista della scena è Cecilia Capriotti che parlando di un’altra naufraga, Alessia Mancini, commenta: “E’ una rompiscatole”. In effetti la frase non si pone come un’offesa nei confronti della moglie di Flavio Montrucchio che in questi primi giorni di Isola ha dato più volte prova di mettersi in gioco e di accettare di buon grado tutte le sfide che le vengono poste. Molto più immediato e diretto è stato invece il commento di Bianca Atzei, anche lei naufraga che ha lodato la “collega”. Alessia Mancini, del resto, in questo periodo è molto vicina all’amica Bianca che sta cercando di dimenticare la sua ormai chiusa storia con Max Biaggi.

Continuano le polemiche per la vicenda di Monte e Henger

Non si arrestano invece le polemiche che hanno determinato, in un certo senso, l’abbandono del gioco da parte di Francesco Monte, accusato dall’ex attrice porno Eva Henger di aver introdotto marijuana nel programma televisivo. Con loro anche il pubblico si è molto diviso tra i sostenitori di Monte e di Henger, qualcuno invece si è scagliato contro la conduzione di Alessia Marcuzzi, rea secondo alcuni telespettatori di non aver saputo gestire bene la vicenda che diventa ogni giorno più intricata.