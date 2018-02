Isola, scatta il "complotto" contro Francesca Cipriani: la rivelazione di Franco

Francesca Cipriani non ha fatto breccia nel cuore dei naufraghi dell'Isola dei Famosi. La bionda tutto pepe, infatti, sarebbe vittima di un "complotto" ideato dai concorrenti durante l'ultima puntata. A rivelarlo il "non vip" Franco Terlizzi.

Gli altarini spuntano fuori durante una conversazione di Franco con Amaurys Pérez. L'ex pugile ha spiegato che tutti gli "inquilini" dell'Isola del "Mejor" si sarebbero messi d'accordo per non avere Francesca sull'isola. Come? Non facendo mai il suo nome durante la "votazione a catena" per scegliere i compagni di isola.

"Nessuno di voi la voleva. Sii onesto, è giusto?", chiede Terlizzi al campione di pallanuovo che, di tutta risposta, annuisce. Quindi aggiunge: "Mi è stato detto ‘Non chiamarla, non chiamare quella‘. A me non me ne frega nienta, mi ha votato e non è un problema. Era lei a giustificarsi con me, non sono andato io a chiedere ‘Scusa, ma perché mi hai votato?'. Non le ho detto niente perché ognuno di noi può fare quello che vuole".

Franco rivela il "complotto" a Francesca

Il "segreto", però, è troppo grande per Franco, che non riesce a tenerlo per sé. Così, quando durante una prova incontra Francesca, le dice la verità. "Non ti ho votato perché non volevano", le spiega. E lei: "Mi sembra strano, comunque avrò modo di chiarire più avanti".

La Cipriani, in tutto questo, è sempre più provata. La permanenza per la seconda settimana di fila nell'Isola del "Pejor" la sta mettendo a dura prova. E, dopo il malore della scorsa settimana, c'è chi è pronto a scommettere che presto lascerà il reality...