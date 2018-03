Isola, Vladimir Luxuria contro Alessia Marcuzzi: l’attacco

Vladimir Luxuria contro Alessia Marcuzzi. L’attivista LGBT ha espresso un parere negativo rispetto al modo in cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha trattato in trasmissione il cosiddetto ‘Canna-gate’. L’attacco è arrivato dalle pagine del settimanale ‘Nuovo’, rivista di gossip diretta da Riccardo Signoretti, che ha chiesto ad alcuni vip un parere sulla vicenda.

Secondo Vladimir, Alessia avrebbe sbagliato nell’assecondare la scelta degli autori: “Non affrontare nella diretta dell’Isola un fatto così grave come il canna-gate, soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una decisione forzata e fuori luogo - ha dichiarato - Credo che Alessia, pur di seguire la volontà degli autori, abbia deciso di insabbiare tutto”.

Di tutt’altra opinione è Carmen Di Pietro, ex showgirl ed opinionista, anch'essa interpellata dal magazine: "Il pubblico vuole vedere L’isola, non i retroscena – spiega - dei quali si può parlare in altri show. La trasmissione va in onda in prima serata e io la guardo insieme ai miei figli, che sono minorenni. Se avessero continuato a parlare di droghe non l’avrei più seguita”.

Non è la prima volta che Alessia finisce sotto attacco. Già durante le passate settimane, infatti, il pubblico l'aveva accusata di non essersi mostrata super partes in occasione di un'intervista ad Eva Henger. Secondo alcuni telespettatori, si sarebbe mostrata eccessivamente stizzita nei confronti dell’ex porno-diva, prima accusatrice di Monte. Secca la sua replica via social: “Lavoro in tv da 25 anni, non mi dovete insegnare come si conduce un programma”