Isola, Eva Henger distrugge Monte: "Lasciato in diretta? Ora capisco il perché..."

Maretta all'Isola dei Famosi. A poche ore dalla partenza del reality show di Canale 5, si delineano già le prime antipatie tra i naufraghi. Dopo il litigio di Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, avvenuto nelle ore scorse, è la volta di Eva Henger, che si scaglia contro il "mejor" della settimana, Francesco Monte. Il motivo delle accuse? L'ex pornodiva ritiene che l'ex tronista abbia un comportamento ambiguo e un po' falso.

La Henger non ha dubbi: nutre forti perplessità verso l'atteggiamento di Francesco, e in un momento di relax lo confida alla compagna di gioco Chiara Nasti. "Le altre persone che stanno con lui sono un po' impressionate da Francesco - spiega - Tutti dicono 'povero ragazzo, che male ha fatto per prendersi le corna in diretta'. (...) Ma se quella lo ha fatto cornuto, se lo sarà meritato, no?". Poi, parlando con gli autori, rincara la dose: "Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro...". A far rimaner male l'attrice, in particolare, il fatto che Francesco l'abbia nominata, nonostante i due avessero legato nei giorni precedenti alla prima puntata.

Francesco Monte e il tradimento in diretta

Il riferimento "corna" fatto da Eva è al "benservito" che Monte ha ricevuto dall'ex fidanzata Cecilia Rodriguez lo scorso ottobre, dopo quattro anni d'amore. Un siparietto andato in onda al Grande Fratello Vip, con la modella argentina che si innamora del "coinquilino" Ignazio Moser e scarica il compagno con un inesorabile "Non so se ti amo più". Ai tempi, il siparietto ha scatenato la pronta vicinanza del pubblico al povero Francesco. Oggi l'affondo di Eva.