Bufera su Filippo Nardi: ride durante l'omaggio a Frizzi. Oggi le scuse

Sono molti i telespettatori che ieri hanno fatto caso ad una nota stonata in occasione dell'Isola dei Famosi: Filippo Nardi, ex concorrente ed ospite in studio, ha sorriso durante il commovente tributo con cui il reality show ha omaggiato il conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso all'età di 60 anni a seguito di un'emorragia cerebrale. Ne è nato un polverone sui social, messo a tacere solo oggi dalle scuse pronunciate da Nardi a "Mattino 5".

«Per prima cosa voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Fabrizio Frizzi - ha dichiarato l'ex gieffino, intervento nel programma condotto da Federica Panicucci - In nessun modo, assolutamente, volevo offendere qualcuno. Mi scuso con tutto il pubblico italiano. So cosa vuol dire perdere un caro per cui mai e poi mai avrei riso in un momento così triste. Ero distratto, come spesso accade perché ho una capacità di concentrazione molto corta. Non mi ricordo esattamente cosa stavo dicendo mi sono anche commosso poco dopo perché l’applauso è stato veramente lungo e caloroso».



L'omaggio a Frizzi è arrivato in apertura di puntata. "Prima di iniziare voglio salutare una persona speciale. Una delle persone più generose che abbia mai conosciuto nella mia vita", ha detto all'inizio della decima diretta del programma. E senza bisogno di pronunciare il nome il pensiero di tutti è andato a Fabrizio Frizzi. Le poche parole della padrona di casa, visibilmente commossa, hanno lasciato spazio a un lunghissimo applauso. Toccante l'omaggio del pubblico, in piedi per ricordare il conduttore scomparso nella notte tra sabato e domenica.

In lacrime Mara Venier, molto legata a Frizzi, che però non ha voluto aggiungere altro. A confortarla Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari, con i loro abbracci. "Grazie per essere qui" le ha detto la conduttrice prima di collegarsi con l'Honduras.