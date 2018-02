Isola dei famosi, Jeremias difende l'ex cognato “Lasciate stare Francesco Monte”

Continua a far discutere la vicenda legata alla possibile introduzione di marijuana all’interno del programma dell’Isola dei Famosi 2018. A muovere le accuse nei confronti di Francesco Monte è Eva Henger: i due ex naufraghi da giorni cercano di raccontare la loro verità nei salotti televisivi. L’ultimo appuntamento è stato quello con Silvia Toffanin, nel pomeriggio di sabato 10 febbraio.

Francesco Monte in studio a Verissimo

Francesco Monte è stato invitato nel talk show di Canale 5 dove ha ribadito la sua innocenza e il suo desiderio di far emergere la verità. A sorpresa, durante la trasmissione e alla fine dell’intervista è stato mandato in onda un messaggio da parte di Cecilia Rodriguez, ex fidanzata di Francesco Monte e adesso fidanzata di Ignazio Moser che ha conosciuto proprio all’interno della casa del Grande Fratello.

“Ora me lo godo come amico”

Oltre il messaggio di Cecilia è arrivato anche il messaggio di Jeremias, fratello della show gilr argentina che ha preso le difese di Francesco Monte e ha commentato: “Lasciatelo stare che ci sono cose più importanti, ora me lo posso godere come amico”.