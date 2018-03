“Se ne possono andare a fanc**o”: Franco Terlizzi furioso all’Isola

Franco Terlizzi non le manda a dire. Da qualche tempo, ormai, l’ex pugile dimostra di mal sopportare due “coinquilini” dell’Isola dei Famosi: Francesca Cipriani e Simone Barbato. Se con la prima le tensioni vanno avanti dall’inizio del gioco, con il secondo sono cominciate a seguito di una lite avvenuta alcuni giorni fa. Ieri l’ultimo sfogo del naufrago, che si è lamentato con Valeria Marini, neo concorrente "in missione speciale" del reality show.

E’ stata Valeria a provocare Terlizzi. “Secondo me, in base a quanto ha detto ieri, Simone usa un po’ di strategia”, gli dice. Secca e incisiva la replica: “Per me se ne può andare a fanc**o”. E l’altra: “E anche Francesca…”, stessa reazione: “E se ne può andare a fanc**o pure lei…”. Chiamato in Confessionale, Franco ha poi precisato: “Non voglio più avere a che fare né con l’uno né con l’altro”.

Con Valeria, invece, Terlizzi si trova molto bene: “La trovo stupenda – ha detto – è una donna molto semplice, ha ‘chalance’ (termine non reperibile, ma immaginiamo si tratti di un vocabolo a metà tra le parole ‘charme’ e ‘nonchalance’, ndr). Non è una che se la tira come dice la Cipriani”.