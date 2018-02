Isola, la capanna prende fuoco nella notte. Scoppia la lite tra Rosa ed Alessia

Un piccolo incendio è divampato nel corso della notte di giovedì all'Isola dei Famosi. In fiamme la capanna costruita per proteggere il fuoco. E' successo mentre a controllare il riparo c'era Rosa Perrotta. Motivo per cui, all'indomani mattina, l'ex tronista ha avuto un acceso diverbio con la "collega" Alessia Mancini. L'ennesimo. Tra le due, è noto, non corre buon sangue.

Dopo il danno, infatti, Rosa ha provato a ricostruire la capanna di protezione. Ma il suo tentativo di recuperare non è bastato ad Alessia, che è sbottata: "Quando non si sa fare una cosa è meglio dirlo", ha detto. "Non c'è collaborazione c'è solo critica. Mi levi l'aria - ha replicato l'ex tronista - Quello che fai tu è sempre meglio degli altri, fai un tentativo di imposizione. Questo non è il modo giusto con me, io il soldatino non lo faccio".

Quindi, le due hanno cominciato a discutere sui modi di porsi che secondo Rosa sono differenti dai suoi, mentre la showgirl romana ha sostenuto il contrario. "Se vuoi evitare evitami", ha concluso la Mancini. Che ha poi confidato in Confessionale: "Rosa ce l'ha con me dal primo giorno ma non c'è stato un evento scatenante".