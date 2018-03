Isola, resa dei conti per Francesca Cipriani: le accuse dei concorrenti

Amata ed odiata. Francesca Cipriani è senza dubbio la concorrente che porta più leggerezza e divertimento in quest’edizione dell’Isola dei Famosi, ma, allo stesso tempo, si trova spesso al centro di tensioni con gli altri concorrenti perché accusata di pigrizia. Ieri l’ultima lite, con buona parte del gruppo che ha rimproverato l’ex pupa di lasciarsi “servire” senza mettersi in gioco in prima persona.



Nella serata di ieri, a sferrare il primo attacco alla Cipriani è stato Marco Ferri. Il modello ha parlato per tutti: “Abbiamo notato tutti che tutti facciamo le cose anche per te. C’è chi va a pescare, chi fa la capanna, chi accende il fuoco – ha esordito - Tu invece hai un atteggiamento di egoismo in alcune occasioni”. Secca la replica: “Io non sono egoista. Ci rimango male: il giorno prima mi abbracciate e poi avete questo modo di fare”.

Alla discussione, poi, si sono aggiunti altri naufraghi: “Pensi di essere utile?”, ha chiesto Bianca Atzei a Francesca, provocandola. Ed Alessia ha messo il carico: “Tutti pensiamo che potresti fare di più. Vogliamo spronarti perché a volte ti dai per vinta troppo presto e invece hai le nostre stesse personalità”. Ma Francesca è apparsa scoraggiata: “Faccio ciò che posso”.

“Non voglio che prendi come attacco personale”, ha spiegato alla showgirl Amaurys. Una tesi sostenuta anche da Jonathan: “Devi apprezzare che tutti ti parliamo vs a vis e che non ti parliamo alle spalle…” Riusciranno i nostri eroi a motivare Fraceschina?