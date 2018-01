Isola, lite furiosa tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti

Non c'è spazio per la solidarietà femminile all'Isola dei Famosi. O almeno non quest'anno. A pochi giorni dall'inizio del reality show, infatti, si moltiplicano i dissapori tra le naufraghe. Dopo lo scontro Perotta vs Rinaldi in diretta tv e le recriminazioni delle concorrenti alla presunta "maestrina" Alessia Mancini, l'ennesima lite riguarda Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti.

C'è poco da fare. Francesca e Cecilia non si possono vedere. Le due si accusano reciprocamente di falsità.

Goccia che ha fatto traboccare il vaso, un episodio avvenuto alcune ore fa, quando Francesca ha raccontato a Paola Di Benedetto alcune parole poco gentili che Cecilia le avrebbe detto alle spalle. "Ha detto di te che hai un bel viso ma non sai di niente", ha spiegato. La Di Benedetto, risentita, è andata a chiedere conferma alla diretta interessata che, pur negando, non è riuscita a convincerla della sua "innocenza".

Al termine del siparietto, è scattata la lite tra la Cipriani e la Capriotti. Con la seconda che ha accusato la prima di mettere zizzania tra i naufraghi. "Davanti la telecamera parlate in un modo e dietro parlate a raffica. Non ne posso più, mi avete scassato - le ha riposto l'ex gieffina - Ti facevo un'altra persona, Cecilia, una che potevo frequentare". E l'altra: "No, siamo troppo diverse. Mi vergognerei a girare con te, sei un fenomeno da baraccone".