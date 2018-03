Isola, il retroscena: è lite tra Francesca Cipriani e De Martino

E alla fine Francesca Cipriani è riuscita a “litigare” anche con il mite Stefano De Martino. L’esilarante “ex pupa”, che nelle ultime settimane è finita al centro di tensioni con gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi, che la accusano di mostrarsi troppo pigra, ha avuto un alterco con l’inviato in Honduras perché ha provato a barare durante lo svoglimento della “Prova del Mejor”.

Lo scontro è stato mandato in onda durante il daytime odierno. Nelle immagini, si vede Stefano che, accortosi di un atteggiamento sospetto da parte della concorrente, prova a riprenderla e a bloccarla e la invita ad uscire dall’acqua. Lei non ci sta e si ribella: “Non ho toccato la scodella con le mani”, protesta, senza attenersi alle direttive del ballerino napoletano. De Martino, però, non si lascia certo intenerire e, forte del suo ruolo, continua a rimproverarla, seguito a ruota da Alessia Mancini. Il filmato mandato in onda mostra chiaramente che Francesca ha barato. “Adesso basta, così non è giusto!”, sbotta infine la Cipriani tornando in spiaggia.

La Cipriani si sfoga poi in Confessionale una volta tornata sull’Isola: “Volevo almeno provare a portare a termine il gioco – spiega - Ma non mi è stato permesso”.

Non è la prima volta che Francesca finisce al centro di battibecchi. Proprio nelle ultime ore, infatti, è stata accusata dal gruppo di mostrarsi troppo egoista. “Tutti facciamo qualcosa per te e tu non ti adoperi per gli altri”, le ha recriminato Marco Ferri. Un rimprovero a cui poi si sono uniti anche i naufraghi Bianca Atzei, Alessia Mancini, Amurys Perez e Jonathan Kashanian. Ma lei si difende: “Io faccio quel che posso”