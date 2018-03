Isola, Franco e Simone rompono definitivamente: la lite furiosa

E’ lite tra Franco Terlizzi e Simone Barbato all’Isola dei Famosi. Dopo alcuni alterchi avuti nei giorni scorsi, l’ex pugile e il ‘mimo’ sono arrivati alla rottura definitiva: “Con Simone non c’è proprio niente da fare – ha spiegato Franco – Lui si fa le sue cose e io le mie. La verità? Non lo guardo neanche più”.

All’origine delle tensioni c’è un episodio in particolare, verificatosi alcuni giorni fa. Durante un giro di perlustrazione in cerca di legna, infatti, i due hanno discusso sui ciocchi da prendere. Simone ha ammonito Franco chiedendogli di abbassare i toni, e l’altro, di tutta risposta, è sbottato: “Stai sempre a dire ‘Ti agiti, ti agiti' ma chi caz** sei? – ha esclamato - Come ti permetti? Io mi sto agitando? Sto parlando. Cerca di stare tranquillo…Perché io sono educato nei tuoi confronti e cerca di esserlo anche tu”. Barbato ha replicato: “Ma uno maleducato ti dice ‘Ti agiti?'. È una brutta parola? Non lo sapevo. Dire ‘Non agitarti' non è una mancanza di rispetto”. Poi, in queste ore, Terlizzi ha tentato vari approcci per ristabilire un rapporto civile. Ma invano.