Isola, Mara Venier "affonda" Bianca Atzei: la frecciata in diretta

Mara Venier punge Bianca Atzei in diretta all'Isola dei Famosi. La conduttrice veneta, che nel corso delle puntate ha dimostrato di conoscere molto bene la cantante sarda (anche fuori dal reality show di Canale 5), si scaglia contro la sua presunta "subordinazione" alla collega Alessia Mancini.

Sin dall'inizio dell'Isola, è apparso chiaro come Bianca abbia legato molto con la Mancini. Sono stati tanti, però, i naufraghi che le hanno recriminato come quest'amicizia sia sfociata via via nella totale subordinazione ad Alessia, che ha un carattere molto più forte e un atteggiamento da vera leader. A queste voci polemiche, nel corso dell'ultima puntata, si è aggiunta quella di Mara.

Mara Venier contro Bianca Atzei: "Non sai decidere da sola"

La frecciata della Venier è arrivata in occasione della prova settimanale, dove i concorrenti, divisi in due squadre, devono guadagnare il maggior numero di totem in soli tre minuti. Le squadre vedevano Jonathan e Alessia, due naufraghi a cui Bianca è molto legata, l'uno contro l'altro. Di fronte a questa situazione, Bianca si è mostrata titubante sullo schieramento in cui inserirsi. Da lontano è arrivato l' "ordine" di Alessia: "Stai con Jonathan". E lei ha obbedito, scatenando la perplessità della Venier: "Te l'ha dovuto ordinare Alessia, non sai decidere da sola". La Atzei si è giustificata negando, ma la Mara ha rincarato la dose: "Abbiamo capito basta che non ti metti a piangere".