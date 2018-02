Canna-gate all'Isola: i naufraghi si schierano con Monte, lui replica via social

Nuovo capitolo “Canna-gate” all’Isola dei Famosi. E stavolta ad intervenire sono i naufraghi ancora presenti in Honduras che, fino a questo momento, non avevano ancora avuto modo di dire la loro sul presunto uso di marjiuana da parte di Francesco Monte. Ne è emerso che parte dei concorrenti in gioco si schierano in difesa di Monte e contro Eva Henger, che al momento è l’unica ad averlo accusato direttamente.

A prendere la parola, in particolare, è stato Amaurys: “Prenditi le tue responsabilità Eva, non infangare il mio nome. Se hai annusato questa grande cosa, vai per la tua strada”, le ha detto con fare piuttosto stizzito. Quindi è intervenuto Jonathan: "Monte è un ragazzo perbene. Non fuma sigarette da pacchetto, rolla il drum. Posso vederlo rollare una sigaretta ma non sarei in grado di dire che era una canna. O hai assaggiato o è un'accusa molto grave".

Il messaggio di Monte

Di fronte alle parole degli ex compagni, Monte ha postato un messaggio sui social. Tra le Instagram Story, l’ex tronista ha pubblicato l’emoticon di un cuore su sfondo nero. Nessuna didascalia aggiunta, ma il concetto è forte e chiaro.