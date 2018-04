"Fan***o a tutti": Nadia Rinaldi sbotta all'Isola a microfono spento

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi ha messo a dura prova Nadia Rinaldi. L'ex naufraga è arrivata allo scontro con Alessia Mancini, dopo aver scoperto alcune dichiarazioni che la showgirl romana avrebbe fatto alle sue spalle. Spazientita dalla falsità dell'ex letterina, l'attrice romana è sbottata definitivamente.

La lite è scoppiata verso la fine della diretta. A riferire quanto detto da Alessia è stato Jonathan Kashanian: "Alessia ha detto che Nadia ha la rabbia delle ex ciccione che sono arrabbiate con le magre", ha spiegato. E la diretta interessata non c'ha più visto: "Sono rattristata - ha esclamato chiedendo un microfono in studio - Non si tocca l’intimità delle persone e il privato. E’ uscito il peggio del peggio di tutti. Avete fatto un gruppo dove la cacca vi ha ricoperti e quello che abbiamo visto è spregevole. Io la rabbia perché sono dimagrita non ce l’ho!".

La sfuriata è finita qui. Passando il microfono ai compagni, però, la Rinaldi si è lasciata andare ad un duro sfogo: "Vaffancu*o a tutti!”, ha detto a bassa voce, visibilmente delusa dal comportamento tenuto dai suoi ex compagni di gioco.