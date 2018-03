Isola, il pronostico di Stefano De Martino: "Diventeranno grandi amiche"

Stefano De Martino in collegamento dall'Hounduras durante la trasmissione Verissimo in onda nel pomeriggio di sabato 24 marzo. Presente in studio "in maniera virtuale" l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha detto la sua sul rapporto tra Valeria Marini e Francesca Cipriani.

"Diventeranno grandi amiche"

Quello di Stefano De Martino in riferimento agli atteggiamenti di Francesca Cipriani e Valeria Marini sull'Isola dei famosi è piuttosto un pronostico. L'ex marito di Belen Rodriguez infatti ha risposto con molta simpatia alla domanda di Silvia Toffanin e dopo aver sorriso ha annunciato "Ci fanno vivere delle emozioni, diventeranno grandi amiche".

Il rapporto tra Francesca Cipriani e Valeria Marini

Il rapporto tra Francesca Cipriani e Valeria Marini non era idilliaco da tempo perché le due donne hanno un passato che le accomuna, o meglio un uomo in comune: si tratta dell'imprenditore Giovanni Cottone. Nonostante l'astio iniziale e lo stupore di Cipriani all'arrivo della Marini le due hanno avuto già un primo scontro/confronto. Chi sa che non abbia ragione Stefano?