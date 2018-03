Isola: Valeria Marini approda in Honduras, la reazione di Francesca Cipriani è epica

Promette scintille la convivenza forzata di Valeria Marini e Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. Un assaggio è arrivato nel corso dell’ultima puntata, quando la showgirl sarda è approdata per la prima volta in Honduras nelle vesti di “naufraga in missione speciale”.

Valeria, infatti, è entrata in Palapa e l’impressione comune è che abbia salutato tutti i concorrenti tranne una: la Cipriani, appunto. Tra le due – è noto – c’è tensione da tempo. Il motivo è semplice: nel loro passato c’è lo stesso uomo, l’imprenditore Giovanni Cottone, ex marito della Marini ed ex compagno dell’“ex pupa”. E così le vecchie rivalità si sono inevitabilmente palesate a Cayo Cochinos.

Di fronte all’arrivo della nuova concorrente, infatti, Francesca ha riposto infatti con una faccia impietrita, ed ha poi ammesso con sincerità di non gradire la sua presenza: “Sono rimasta un po’ male con lei ma andiamo avanti”. Le donne si sono successivamente punzecchiate più o meno direttamente nel corso della diretta.

Valeria Marini e Francesca Cipriani, la lite della scorsa settimana

Già in occasione della scorsa puntata, le due si erano scontrate a distanza. Francesca era in Honduras e Valeria in studio. “L’ultima volta non mi hai salutato, ci sono rimasta male” aveva attaccato la prima, in riferimento ad un siparietto avvenuto dietro le quinte del programma web “Casa Signorini”. “Non voleva stare con me nella trasmissione di Signorini. Un giorno mi hai schifata, mi hai allontanata e sono andata via piangendo”. L’altra aveva finto di non ricordare l’episodio. Che però in settimana è stato confermato da Signorini stesso.