Isola, Alessia Marcuzzi furibonda contro Eva Henger: “Tu stai fuori di testa!”

Non si era mai vista un’Alessia Marcuzzi così arrabbiata in tv. La conduttrice ha perso davvero la pazienza nei confronti di Eva Henger verso la quale ha espresso tutta la sua rabbia e il suo risentimento per quanto accaduto in seguito alla faccenda del cosiddetto ‘canna-gate’ scoppiato sull’Isola dei Famosi.

Tutto è accaduto quando in studio è arrivata Paola Di Benedetto a cui la conduttrice ha chiesto chiarimento in merito alla faccenda della presunta marijuana fumata sull’Isola.

“Riguardo a questa storia non ho altro da aggiungere. Ho visto Francesco fumare tabacco, nient’altro" ha chiarito Paola. “Io non ho coinvolto altre persone, non ho mai fatto il nome degli altri, è stato Francesco a fare nomi” ha detto Eva che, riguardo alla vicenda trattata da Striscia la notizia, ha affermato di essersi limitata a uno sfogo e di essere stata intercettata, non intervistata.

"Io non ne voglio parlare, siete voi che me lo chiedete” ha aggiunto ancora la ex naufraga, frase che ha fatto - letteralmente - saltare dalla sedia Alessia.

”Sei stata tu ad andare ospite in tutte le trasmissioni per parlare di questa cosa! Eva, non fare la moralista con me perché io non sono mai stata moralista con te” ha replicato duramente la conduttrice.

“Questa è la mia trasmissione, parlo io! Tu hai parlato sempre, sei andata ovunque a parlare di questa storia, e ora viene a dire che ne parliamo noi?! Tu stai fuori di testa. Sono molto arrabbiata. Sei stata ripresa e adesso dici che non volevi dire. Non dire che ti hanno ripreso di nascosto, sapevi quello che stavi dicendo. Dì quello che devi dire ma non fare la finta. Questa cosa è diventata una barzelletta, è allucinante".

Tumultuosi gli applausi che hanno supportato la conduttrice, agguerrita come mai prima d’ora nel difendere la sua trasmissione travolta dallo scandalo che non accenna a concludersi.

Di seguito il momento delle acccuse di Alessia Marcuzzi a Eva Henger