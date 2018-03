Isola: la moglie di Amaurys rompe il silenzio sul corna-gate in una lettera

Angela Rende, moglie di Amaurys, ha inviato una lettera a Barbara D'Urso che la conduttrice di Domenica Live ha letto fatto leggere durante la sua trasmissione in onda domenica 25 marzo. La signora Perez è voluta intervenire in merito a quanto sta accadendo nel mondo "del gossip" in primis e dello spettacolo poi. Già perché da qualche giorno suo marito, naufrago in Honduras è finito al centro di una polemica ribattezzata "corna-gate".

La lettera di Angela Rende

Il salotto televisivo di Barbara D'Urso in queste settimane si è occupato di capire quali possano essere stati i protagonisti dell'ipotetico tradimento consumato sull'isola "da due concorrenti sposati". La "bomba" lanciata proprio dal programma pomeridiano continua a tenere banco. "Io non ho mai dubitato di mio marito, stiamo insieme da 15 anni e di occasioni ne ha avute tante ma non ha mai ceduto, lo sostengo e lo sosterrò sempre" - ha scritto Angela Rende nella lettera - "Quando è arrivata la chiamata dall'isola ci siamo confrontati e abbiamo deciso che era una buona opportunità ma adesso si sta andando oltre". Infine, la signora Perez ha comunicato attraverso la lettera che non adirà a vie legali se il nome della sua famiglia dovesse continuare ad essere oggetto di polemiche.