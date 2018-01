Isola dei Famosi nel mirino, arriva l'affondo di Cristiano Malgioglio

E' un Cristiano Maglioglio dal "tente" avvelenato, quello che ieri, in diretta, ha affossato l' "Isola dei Famosi". Il paroliere, "vincitore morale" del "Grande Fratello Vip", ha affidato ai social il suo giudizio sul reality show in onda da una settimana su Canale 5.

Malgi, veterano dei reality, non le ha mandate a dire: "Visto 10 minuti di #isola e poi mi sposto su un canale egiziano e mi godo un bel film con Omar Sharif. Non ho capito nulla... ma era piu' intessante".

Come mai tanto astio? Semplice noia o c'è qualcosa dietro? Chissà, forse Cristiano non ha preso benissimo l'esclusione dal parterre di opinionisti in studio, Mara Venier e Daniele Bossari, accanto ai quali, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe dovuto sedere anche lui...

Non è la prima volta, infatti, che l'ex gieffino attacca l'Isola. Già alcuni giorni fa, aveva scagliato pesanti critiche dal salotto di "Casa Signorini", il programma pensato dal direttore di "Chi" per il web: "Volete sapere perché piace l'Isola dei Famosi? - era sbottato - A volte i programmi brutti con personaggi brutti hanno successo. La gente vuole il reality, ma il nostro (il Gf Vip, ndr) era un programma di un'eleganza… Questo era tutto finto. Vedi una Cipriani che fa finta. Non c'ha creduto nessuno. Ve lo devo dire: prima di partire ha detto 'Voglio fare come Cristiano Malgioglio (ricordate che anche io all'Isola avevo il terrore di buttarmi?) e fingere per un'ora'. E c'è riuscita..."