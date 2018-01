Isola, "porno-bagarre" tra Eva Henger e Cecilia Capriotti: "Hai preso più piselli di me"

La fame inizia già a farsi sentire sull'Isola dei Famosi, e se le prime discussioni si accendono per le porzioni di cibo, ci mettono un attimo a spostarsi su argomenti decisamente più velenosi, soprattutto tra le naufraghe.

Protagoniste di un siparietto al vetriolo Eva Henger e Cecilia Capriotti. L'ex pornodiva ha accusato la compagna d'avventura di mangiare più cocco degli altri: "Vai lì e lo prendi senza chiedere a nessuno". Cecilia si è difesa, chiedendo scusa, e spiegando di non farci neanche caso, ma Eva non contenta ha continuato a incalzare: "Lo fai sempre, si lamentano tutti".

La frittata è fatta. "Eva, adesso mi stai stancando - è esplosa la Capriotti - è da ieri che ti rivolgi male per le porzioni. Non sto a guardare chi ha preso di più e chi non ha preso. Ieri quando c'era la scatoletta e abbiamo diviso, hai guardato quanti piselli avevo preso e ti ho detto 'Stai tranquilla che hai preso più piselli te che io'". Ogni riferimento è puramente casuale...