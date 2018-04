“Mi sento bullizzata”: la lettera di Eva Henger a Alessia Marcuzzi, Bossari e Venier

Nessuna tregua, nè apparente nè reale, tra Eva Henger e il programma televisivo L'isola dei famosi, giunto ormai alle battute finali. Dall'eliminazione dell'ex pornostar dal programma, avvenuta con il voto dei telespettatori, litgi e battibecchi sono diventati pane quotidiano del programma, suo malgrado. Soprattutto in seguito al canna-gate, ovvero lo scandalo che ha visto coinvolti Eva Henger, appunto, e Francesco Monte: la prima per aver denunciato un comportamento scorretto del secondo, reo secondo l'ex pornodiva di aver fumato erba prima di arrivare sull'Isola.

Dopo alcune vicende che sono accadute negli studi televisivi non solo de "L'isola dei famosi" ma anche di altri programmi Mediaset, Eva Henger ha deciso di dire ancora una volta la sua sugli atteggiamenti assunti da Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Daniele Bossari. L'ex naufraga ha preso carta e penna e ha messo nero su bianco i suoi pensieri, i suoi dubbi: la lettera che vi proponiamo di seguito è stata pubblicata dal settimanale DiPiù:

Alessia, mi spieghi perché io ho un camerino lontano da quelli di tutti gli altri? Per la precisione, prima di ogni diretta, mi cambio, mi preparo e mi trucco in una struttura esterna agli studi. Senza nessuno degli altri naufraghi. Completamente da sola. Come esiste il bullismo dei ragazzi, esistono anche forme di bullismo professionale e io, in questo caso, lo sto subendo. Dopo le tue urla, quando c’è stata la pubblicità e sei uscita dallo studio, ho sentito distintamente, così come lo hanno sentito le persone che avevo al mio fianco, che mi hai gridato: “Ma guarda questa…”, aggiungendo una brutta parolaccia. Se scrivo è anche perché penso che il pubblico debba sapere che dietro i tuoi sorrisi, dietro il tuo sembrare così gentile, c’è una donna piena di rabbia”. E poi a Mara Venier "Su Internet hai scritto che “ho la faccia come il c..o” ma poi durante l’Isola dei Famosi ti sei scusata a telecamere spente. Però mi chiedo: perché non ti sei scusata in diretta, a telecamere accese? Chi ti ha bloccato?" e ancora a Daniele Bossari: "Mi hai attaccato fin dall’inizio, hai detto che stavo raccontando menzogne, che il canna-gate era frutto della mia fantasia. Sei stato sbugiardato e non ti sei mai degnato di chiedermi scusa"