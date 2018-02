Eva Henger: “Dopo aver fumato Monte andava fuori di testa”

Una lunga intervista quella di Silvia Toffanin a Eva Henger in cui l’ex attrice porno, nonché ex naufraga ha raccontato la sua versione dei fatti in merito a quello che sta diventando un vero e proprio caso, il “canna-gate”. Co-protagonista della vicenda è Francesco Monte, ex naufrago ed ex tronista: accusato da Eva Henger di aver fumato erba in Honduras.

“La sera andava fuori di testa”

Nelle sue dichiarazioni Eva Henger ha lanciato delle accuse molto precise a Francesco Monte: ha raccontato di come, secondo lei, Monte si sarebbe procurato la marijuana in Honduras e di quali sarebbero stati poi gli atteggiamenti dell’ex naufrago dopo aver assunto la sostanza. “La sera andava fuori di testa, buttava la gente in piscina e il cibo a terra”.

"Io sarei stata messa alla pubblica gogna"

Non solo, Eva Henger ha asserito anche chi se fosse stata lei a consumare marijuana, probabilmente il comportamento della produzione dell’Isola dei famosi e quello del pubblico sarebbe stato completamente diverso: “Io sarei stata messa alla pubblica gogna, perché il mio passato avrebbe consentito questo ma io non ho mai commesso reati”.