Isola, la lite continua dopo la puntata: Henger sbotta contro Alessia Marcuzzi

Non si è conclusa negli studi televisivi la lite tra Alessia Marcuzzi ed Eva Henger andata in onda nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Subito dopo la diretta, infatti, l’ex concorrente del reality show ha mosso accuse nei confronti della conduttrice via social.

Ma facciamo un passo indietro. Come i più informati sapranno, ieri sera, dopo settimane di tensioni e ‘non detti’, la conduttrice e l’ex concorrente del reality show si sono scontrate a muso duro a proposito del cosiddetto ‘Canna-gate’. A dire il vero, più che un botta e risposta tra le due, è stata in particolare la Marcuzzi a sfogarsi, mentre Eva si è limitata ad assistere allo sfogo senza alzare troppo i toni. A far arrabbiare Alessia, in particolare, le lamentele dell’ex attrice porno circa il ritorno sul tema 'droga all'Isola' (“Prima mi dite che non se ne parlerà più, poi mi chiedete altre cose al riguardo”, le parole della Henger). Lamentele di fronte a cui è sbottata: “Ma se sei tu che sei andata a parlarne nelle altre trasmissioni, dalla mattina alla sera... Ma sei fuori di testa?”. Da qui due minuti di inferno.

"Con le tue parole hai giudicato il mio passato"

Ma c’è stata in particolare una frase della presentatrice che non è piaciuta alla Henger. Ed è questa: “Non venire a fare la moralista con me, quando io non ho mai fatto discorsi moralisti con te, né con te né con tua figlia”. Di fronte a queste parole, la lettura che Eva ne dà è che Alessia stesse facendo riferimento al suo passato da pornodiva e che quindi, con un’uscita del genere, al contrario di quanto stesse dicendo, il sottotesto è che la sua professione precedente è ‘giudicabile’: “L’unica cosa che fa male – scrive Eva in una Instagram Story – è quando una persona che conosci da tanto ti dice ‘io non ti ho giudicata per il tuo passato, non ho fatto la moralista con te’. Amore, con tutta la comprensione, lo stai facendo con queste parole”. E ancora: “Perché mai avrebbe dovuto comportarsi male con mia figlia? Che ha fatto lei? Io cerco di rispondere con educazione, poi se non mi fanno più rispondere non è più una domanda ma un’affermazione”.