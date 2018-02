Isola, dopo il “canna-gate” Eva Henger gira con la scorta

Continua il processo mediatico negli studi televisivi per scoprire chi ha ragione e chi sta dicendo la verità tra Eva Henger e Francesco Monte su quello che ormai è noto come “canna-gate”. Francesco Monte, come è noto, dopo aver partecipato alla trasmissione Verissimo nel pomeriggio di sabato 10 febbraio, ha rifiutato l’ospitata in tv da Barbara D’Urso.

Due body guard

Nel salotto domenicale di Canale 5 sono intervenuti però il marito e la figlia di Eva Henger per spiegare come l’ex attrice porno stia vivendo dei momenti molto difficili in seguito alla denuncia attraverso la diretta dell’Isola dei famosi. A difendere Eva c’è Massimiliano Caroletti, suo marito che spiega: “Ecco perché ho voluto che Eva andasse in giro con la scorta”. E durante un pomeriggio trascorso in compagnia dei giornalisti di Domenica Live registrato nei giorni precedenti, Eva Henger arriva scortata da due uomini: due body guard.