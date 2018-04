Jonathan sbugiarda Alessia, la replica di Nadia Rinaldi: "La cacca vi ha coperto"

Un momento particolarmente infuocato ha visto come protagonisti Jonathan, Alessia Mancini e quella che ormai sembra un’inarrestabile antipatia.

“L’ho difesa tante volte, non è mia rivale, ma ci sono delle parole su cui non posso passare" - ha detto il naufrago per poi chiedere - "Perché tutta questa rabbia? Sei una ragazza fortunata, perché vuoi fare guerra? Hai un uomo che mezza Italia si sogna, due figli bellissimi, sei intelligente… Perché metti zizzania?".

Pronta la replica di Alessia: “Lui è bravo a sembrare cortese per ricevere in cambio la benevolenza. Mi ha detto ‘sono sempre stato corretto con te, potevo farti uscire ma non l’ho fatto’ Lo ha fatto per non farmelo votare e avere la mia riconoscenza”.

Davanti a un rimpallo di accuse incomprensibili per il pubblico, Mara Venier ha chiesto apertamente spiegazioni rispetto a cosa abbia fatto così arrabbiate Jonathan. È stato allora che lui ha sbugiardato Alessia riferendo quelle che Alessia Marcuzzi ha definito delle vere “bombette”.

“Alessia è colei che mi disse che Simone è lo scemo del villaggio e non troverà donna fino a 40 anni. Che Nadia è una ex cicciona che è arrabbiata con le magre” sono state le parole fortissime del naufrago.

Nadia Rinaldi, chiamata in causa da quelle frasi così forti, dallo studio ha preso la parola: “Il gioco è bello finché dura. Vi sentite la nomination come un proiettile in quel posto. Quello che avete fatto è spregevole, avete fatto un gruppo dove la cacca vi ha coperti. Io dimostro che una donna a 50 anni si può sempre ricominciare”.