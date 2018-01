Isola, Eva Henger e l'accusa choc a Monte: "Ha portato droga in trasmissione"

Caos all'Isola dei Famosi. La seconda puntata del reality si è aperta con le accuse choc di Eva Henger a Francesco Monte. L'ex pornodiva, che in questi giorni si è sempre mostrata insofferente verso l'ex tronista, lo ha accusato di aver introdotto droga in trasmissione. E quindi, ha aggiunto, andrebbe squalificato perché il suo presunto comportamento violerebbe il regolamento del programma.

La vicenda, secondo la Henger, sarebbe avvenuta mentre i naufraghi erano reclusi nell'appartamento in cui hanno alloggiato precedentemente allo sbarco sull'Isola. Di fronte alle parole di Eva, Monte ha immediatamente minacciato di ricorrere a vie legali. Lei, però, ha insistito nella sua tesi chiamando in causa Nino Formicola alias "Gaspare" che si è così espresso: "Non ci aspettavamo di essere blindati in casa. Tutti abbiamo fumato, che sia una sigaretta normale o una canna che cambia?".

La discussione ha scatenato inevitabilmente le reazioni in studio. "Noi non sapevamo nulla - ha spiegato la Marcuzzi - L'Isola per me è cominciata da quando ci siamo collegati con voi dallo studio e voi siete approdati sull'Isola. Non mi piace che si faccia uso di droghe ma per me questa cosa non ha senso". E ancora: "Perché lo hai detto solo dopo che Francesco ti ha nominata?". Anche l'opinionista Mara Venier ha incalzato la Henger: "Perché lo dici solo ora? Non è da te, Eva". La Henger ha spiegato ne avrebbe parlato in precedenza in alcuni confessionali. Bossari: "Tra i due, l'alterata sembra lei".

L'ultima parola è stata dell'inviato Stefano De Martino, che ha chiuso il caso: "Nessuno si è mai venuto a lamentare né con me né con la produzione di questa cosa".