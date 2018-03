Isola, Rosa contro Alessia: “Sei un’ipocrita di m***”. E’ lite furiosa

Ormai è acclarato. Sull’ ">Isola dei Famosi, quest’anno, sono approdate tante donne, ma non per questo la solidarietà femminile. Le maggiori liti dell’edizione in corso, infatti, continuano a coinvolgere più le naufraghe che i loro colleghi maschi. A non sopportarsi, in particolare, sono Rosa Perrotta ed Alessia Mancini. Ed è proprio tra loro che, nelle ultime ore, sono –di nuovo – volate parole pesanti.

È Rosa, stavolta, a lanciare frecciate alla ‘collega’. Lo ha fatto durante una conversazione con Elena Morali, anch’essa un po’ inviperita con la bella romana. “E’ un’egoista, un’ipocrita di me***”, è sbottata, spiegando che, nei giorni scorsi, Alessia avrebbe mangiato un’ampia porzione di riso senza chiedere ai colleghi se ne volessero un po’. E ancora: “La gente non ha idea di quanto sia egoista e opportunista, i telespettatori a casa non lo capiscono”. La Morali ci ha messo il carico da novanta: “Ne dice di ogni alle spalle della gente, poi in puntata sembra una santa”.