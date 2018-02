Isola, Paola e Rosa insofferenti verso Alessia: “Fa tanto la mamma, ma poi…”

Alessia Mancini è tra le naufraghe dell’Isola dei Famosi che, almeno al momento, non sembra abbia suscitato molte simpatie tra i compagni d’avventura.

In questi dieci giorni la showgirl è stata additata per un atteggiamento che è parso troppo saccente, carattere che è stato argomento di discussione anche nel corso della ultima diretta del lunedì. Lei si è difesa sostenendo di far prevalere spesso il suo lato materno e protettivo, giustificazione che però, continua a non convincere Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta.

Le due, infatti, hanno affrontato l’argomento tra loro e nel confessionale, precisando ciò che proprio non riescono a tollerare dell’atteggiamento della compagna.

“Ha delle sfumature di prepotenza e acidità che non mi piacciono” ha detto Paola, parere che ha incontrato anche quello della Perrotta.

Solo uno sfogo o l’inizio di una guerra fredda che, a un certo punto, esploderà?

Di seguito il video: