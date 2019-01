Isola dei Famosi, parla la ex di Riccardo Fogli: “Andrei da lui, ma non mi vuole”

(L'intervista di Viola Valentino su Riccardo Fogli al magazine 'Pomeriggio 5')

C’è anche Riccardo Fogli sull’Isola dei Famosi 2019: il cantante toscano, noto anche per aver fatto parte della band dei Pooh, ha accettato di affrontare questa esperienza televisiva che adesso si arricchisce già del commento polemico della ex moglie Viola Valentino.

Intervistata dal magazine ‘Pomeriggio Cinque’, la cantante che è stata sua moglie fino al 2003, ha spiegato di essere disposta ad incontrare l’ex marito con cui da mesi è in corso una battaglia per l’annullamento del loro matrimonio.

Isola dei Famosi, Viola Valentino incontra Riccardo Fogli?

Riguardo all’eventualità di un incontro sull’Isola dei Famosi, Viola Valentino ha affermato che per lei non ci sarebbero problemi: “Chi ce li ha è lui”, ha dichiarato, “Posso stare tranquillamente con una persona con la quale ho convissuto per 23 anni della mia vita”.

“Sarei venuta volentieri per chiarire il passato e magari anche per difenderti dall’artrosi”, si legge ancora sul magazine.

Da mesi tra Riccardo Fogli e Viola Valentino è in corso una dura battaglia che ha ad oggetto l’annullamento del loro matrimonio. Lui vorrebbe ottenere ricorrere alla Sacra Rota per sposare in chiesa l’attuale moglie Karin Trentini, ma Viola Valentino non intende cedere.

“Perché dovrei darti la Sacra Rota? Quali peccati avrei commesso agli occhi di Dio?”, ha chiesto Valentino che considera ancora quella richiesta di annullamento fattale all’improvviso nel salotto di Barbara d’Urso in diretta tv come “una vigliaccata”.

Quest’esperienza televisiva riuscirà ad essere l’occasione per mettere da parte una volta per tutte i vecchi rancori tra ex coniugi? Chissà se alla fine quest’incontro tra Riccardo Fogli e Viola Valentino avverrà davanti alle telecamere…