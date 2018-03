Isola, Francesca Cipriani accusa Valeria Marini: “Quella volta non mi hai voluto, andai via piangendo"

Valeria Marini è pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi e, stando a quanto successo nel corso della diretta, il soggiorno con i naufraghi potrebbe non essere proprio tranquillo.

A far presumere che per la diva, già naufraga del reality, il soggiorno in Honduras non sarà dei più rilassanti, il dialogo vivace avuto nel collegamento con Francesca Cipriani, ex fidanzata di Giovanni Cottone con cui la Marini è stata sposata prima di ottenere l’annullamento del matrimonio.

“L’ultima volta non mi hai salutato, ci sono rimasta male” ha detto Francesca a Valeria: “Non voleva stare con me nella trasmissione di Signorini. Un giorno mi hai schifata, mi hai allontanata e sono andata via piangendo” ha aggiunto la concorrente a cui la showgirl ha replicato di non ricordare l’episodio sorvolando sulla questione e assicurando di non aver nulla contro di lei.

Gelo in studio: Alessia Marcuzzi evidentemente imbarazzata per la piega che stava prendendo la discussione, ha tentato di sdrammatizzare: “Prima o poi vi chiarirete” ha consigliato a Francesca che, come il resto dei naufraghi, ignora che con la diva potrà presto avere un faccia a faccia diretto.

Di seguito il video del faccia a faccia tra Francesca e Valeria